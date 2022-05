Düsseldorf-Lierenfeld : Frau nach Zusammenstoß mit E-Bike schwer verletzt

Düsseldorf Ein E-Bike-Fahrer ist in Düsseldorf-Lierenfeld mit einer Seniorin zusammengestoßen. Die Frau wurde schwer verletzt, der Radfahrer flüchtete. Später stellte er sich bei der Polizei

Eine Seniorin ist in Lierenfeld bei einem Zusammenstoß mit einem E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Der zunächst flüchtige Mann stellte sich im Laufe des Sonntagabends bei der Polizei .

Laut Polizei war die 72-Jährige vor dem eigentlichen Unfall als Beifahrerin in einem Pkw auf der Karl-Geusen-Straße in Richtung Klein-Eller unterwegs. In Höhe Schöndorffstraße stieg die Düsseldorferin aus dem haltenden Pkw aus.