Feuerwehr-Einsatz in Düsseldorf Brand brach auf Balkon in Düsseldorf-Lierenfeld aus – eine Frau verletzt

Lierenfeld (nic) In einem Mehrfamilienhaus in Lierenfeld ist am späten Samstagabend ein Brand ausgebrochen, bei dem eine Frau verletzt wurde. Alle Bewohner konnten sich selbstständig aus dem betroffenen Gebäude an der Straße „Am Karlshof“ retten. Zur genauen Brandursache konnte zunächst keine Aussage getroffen werden, die Polizei hat die Ermittlungen in dieser Hinsicht aufgenommen.