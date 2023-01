Bauprojekt in Düsseldorf-Angermund Liegt das geplante Wohnquartier in einer gefährlichen Zone?

3. Die Grünen wollen in der anstehenden Sitzung einen Antrag stellen, mit dem die Verwaltung gebeten wird, in einer der nächsten Sitzungen über den Planungsstand zum Supermarkt auf dem sogenannten „Dreiecksparkplatz“ an der Niederrheinstraße in Kaiserswerth zu berichten. Zudem soll der Planungsstand für einen neuen Supermarkt in Angermund am „Fettpott“ dargelegt werden. Für beide Projekte sollen die konkreten Arbeitsschritte, inklusive eines Zeitplans, vorgestellt werden und dabei deutlich gemacht werden, wann und wie die Bezirksvertretung unterstützend zum Gelingen der beiden Projekte beitragen kann.