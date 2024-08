Lange Wartezeiten in Bürgerbüros Lieferschwierigkeiten für Reisepässe halten an

Bislang sei es bei allen Problemen in Zusammenhang mit den Lieferengpässen möglich gewesen, eine Lösung zu finden. „Die Bürgerinnen und Bürger wenden sich oft verzweifelt an uns, weil sie ihren langersehnten Urlaub gefährdet sehen. Durch die Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen direkt vor Ort können die meisten Urlaube gerettet werden“, sagt die Sprecherin. In einzelne Reiseländer werden vorläufige Dokumente ohne elektronischen Chip nicht akzeptiert, so beispielsweise in den USA. In diesen Fällen sei bislang immer noch rechtzeitig ein Express-Reisepass bestellt worden, der momentan noch innerhalb von drei Werktagen von der Bundesdruckerei geliefert wird.