Düsselliebe Liebe und Leichtigkeit auf dem Fischmarkt

Wie gut das Kennenlernen bei „Liebe, Lust und Leichtigkeit“ funktionieren kann, hat Hänsel selbst schon festgestellt: Denn auch er lernte seine Frau an genau diesem Stand kennen. „Wir haben dort erst zusammen gearbeitet und uns dann irgendwann in dieser Atmosphäre angenähert.“ Das war vor mehr als sieben Jahren. Heute verbindet die beiden der Stand auf dem Fischmarkt noch immer, denn sie betreiben ihn gemeinsam. „Es ist sehr schön, das zu teilen und sich dann am Ende des Tages bei einem Glas Wein über das auszutauschen, was man an dem Tag gemeinsam erlebt und geschafft hat. So etwas verbindet uns sehr.“