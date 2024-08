Musik-Festival in Düsseldorf In Pempelfort wird wieder die Liebe zum Leben gefeiert

Los geht das „Liebe das Leben – pempelfort music weekend“ am Donnerstag, 8. August. Bis Sonntag, 11. August, ist in dem Park in Pempelfort einiges geplant. Mit den Jahren wächst das Festival immer mehr, im vergangenen Jahr gab es erstmals auch am Donnerstagabend auf der DJ-Wiese Programm, in diesem Jahr wird die Bühne an allen Tagen bespielt. Musikalisch wird wieder eine Mischung aus Tanzmusik, Jazz und ruhigere Pop-Musik geboten. Für die Kinder ist der Zauberkünstler Radini vor Ort.