Lido im Malkasten Düsseldorf : Überraschung als Geschmackserlebnis

Hannah Kreymann, Köchin vom Lido Malkasten, mit einer ihrer eigenen Kreationen: Thunfisch, marinierter Rettich, Ingwer und Bananen-Chili-Brot. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Hannah Kreymann ist Küchen-Chefin des Lido im Malkasten und liebt abends ihr Käsebrot. Die 30-Jährige weiß aus einigen Jahren Erfahrung in verschiedenen Restaurants, dass die Menschen am Ende dazu neigen, immer wieder das Gleiche zu bestellen.

Von Hans Onkelbach

Angenommen, man sitzt im Restaurant, studiert die Speisenkarte und liest Wörter wie Krustentierbisque, Hüttenkäse im Brickteig, Dinkelrisotto oder Kikok. Was passiert dann? Klar, man wird neugierig. Und im Idealfall beschließt man, dem Unbekannten ein Chance zu geben und einmal was Neues auszuprobieren, eben nicht zu essen wie so häufig und lediglich Wiener Schnitzel oder Rumpsteak zu bestellen.

Hannah Kreymann, Chefin in der Küche des Lido im Malkasten, will genau das erreichen. Die 30-Jährige weiß aus einigen Jahren Erfahrung in verschiedenen Restaurants, dass die Menschen am Ende dazu neigen, immer wieder das Gleiche zu bestellen. Weil man sicher ist, dass es einem schmeckt, dass es gut ist, und man am Ende zufrieden nach Hause geht.

Letzteres will die junge Köchin natürlich ebenfalls erreichen, aber mit einem neuen Geschmackserleben. Mit einem Erstaunen halt, so nicht erwartet, aber schließlich doch in der Erkenntnis, es zwar nicht gekannt, aber um so mehr genossen zu haben.

Sie setzt daher auf etwas, das sie „Überraschung als Geschmackserlebnis“ nennt. Eine Kombi aus Zutaten und Gar-Methoden, mit der der Gast nicht rechnet, weil er sie so noch nie erlebt hat, süß mit sauer, warm mit kalt. Im Lido versucht man, ihn zu diesem Wagnis, das in Wahrheit ja keins ist, zu überzeugen. Hannah Kreymann: „Bisher waren unsere Gäste immer sehr zufrieden und sogar dankbar für das Neue, was wir ihnen geboten haben.“

Eine 30-Jährige als Küchen-Chefin, das ist gleich aus zwei Gründen ungewöhnlich. Erstens, weil Frauen an der Spitze der Top-Gastronomien zwar nicht mehr selten, aber immer noch in der Minderheit sind. Und, zweitens, mit 30 schon die Küche eines Restaurants in Düsseldorfs legendärer Top-Adresse Malkasten (Markenzeichen: die riesige Terrasse hin zum Park) zu leiten, ist ebenfalls in der Branche nicht die Regel. Außerdem ist das Malkasten-Lido-Team auch sonst weiblich geprägt: drei Köchinnen und drei Lehrlinge, auch darunter eine junge Frau.

Dass man die weibliche Hand dem Angebot anmerkt, mag Hannah Kreymann so nicht bestätigen. Das Angebot trage, ganz klar, ihre Handschrift, aber auch die ihres Teams. Anders, da ist sie sich sicher, ist jedoch das Arbeitsklima in der Küche: Wo männliche Köche die ganz hohe Mütze aufhaben, da geht es schon mal rauer zu, weiß sie aus eigener Erfahrung. Sie setze eher auf ausgleichendes Miteinander und fairen Umgang. Soviel Harmonie drückt sich womöglich auch in der Karte aus, in der der Gast genüsslich schmökert und erfreut spürt, wie sich ein Pfützchen auf der Zunge bildet.

Gelernt hat Hannah Kreymann im Schloß Hugenpoet in Essen und im Partnerrestaurant, dem Lido des Hafens. Und weil ihr klar ist, wie wichtig es ist, sich auch vom Wein überraschen zu lassen, absolvierte sie jüngst die Sommelierschule in Koblenz. Aber bereits vorher hatte sie einen Hang zu deutschen Weinen, vor allem Riesling. Erfreut stellt sie fest, dass deutsche Spätburgunder immer besser werden.

Und was isst sie selbst am liebsten, in der Freizeit, mit ihrem Partner (übrigens ebenfalls Koch)? Ganz simpel: Die Top-Köchin, den ganzen Tag mit feinen Kreationen zu Gange, begeistert sich des Abends daheim an einer Scheibe Körnerbrot mit Butter und Käse.