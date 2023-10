Am Standort Kasernenstraße Sichtbare Erinnerung an die zerstörte Große Synagoge

Als in der sogenannten Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 jüdische Gebetshäuser, Einrichtungen und Geschäfte im ganzen Land angezündet wurden, machte die Zerstörungswut der Nationalsozialisten auch vor der „Großen Synagoge“ in Düsseldorf nicht Halt. Zweieinhalb Wochen später wurde das völlig ausgebrannte Gebäude abgerissen. An seine Existenz an der Ecke Kasernenstraße/Siegfried-Klein-Straße erinnert heute ein Gedenkstein, der genau an dieser Stelle errichtet wurde.