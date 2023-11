Weihnachts-Wunderwelt am Schloss Benrath Lichterwelt und Weihnachtsmarkt

Im Vergleich zur Premiere der Lichterschau im Schlosspark im Jahr 2021, während auch der Weihnachtsmarkt lief, wurde die Eingangssituation verändert. Der Zutritt zur Weihnachts-Wunderwelt verläuft nun ausschließlich über einen hinter dem Eingang Naturkundemuseum gelegenen Seiteneingang in den Schlosspark. Hier sind alle Fakten auf einen Blick:



So lange geht die Weihnachts-Wunderwelt Start ist am Freitag, 17. November; die Show läuft bis einschließlich 1. Januar 2024 in der Zeit von jeweils 17 bis 22 Uhr.

Tickets Erwachsene 21,50 Euro, Kinder (von sechs bis 14 Jahren) 15,50 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen freien Eintritt, ermäßigte Tickets (Schüler, Studenten, etc.) 19,50 Euro, Schwerbehinderte und Begleitpersonen 18 Euro. Darüber hinaus gibt es das Tages-Flexticket. Mit diesem kann man für 30 Euro die Weihnachts-Wunderwelt nach frei wählbarem Einlass ab 17 Uhr besuchen. Zudem gibt es ein Familienticket für vier Personen in zwei Preiskategorien: An den Wochenenden und je näher es auf Weihnachten zugeht, zahlt man 19 Euro pro Person, an den anderen Abenden 17 Euro pro Person.