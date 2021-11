Sehenswürdigkeit in Düsseldorf : Lichtbänke sind zurück im Hofgarten

Sehenswürdigkeit in Düsseldorf

Seit dem Jahr 2002 prägen die Lichtbänke das Bild der Jägerhofallee. Nach ihrer Sanierung stehen sie wieder an alter Stelle im Hofgarten. Foto: Stadt/Ingo Lammert

Düsseldorf Bei ihrer Sanierung erhielten die Bänke des Künstlers Stefan Sous verbesserte Schutzrohre und LED-Technik. Aufgrund von Vandalismusschäden mussten sie bereits zum zweiten Mal repariert werden.

Der Hofgarten hat eine seiner Sehenswürdigkeiten zurück. Mehr als zwei Jahre hat die Sanierung gedauert, aber nun stehen die beliebten Lichtbänke wieder an beiden Seiten der Jägerhofallee. Die Formulierung „sie erstrahlen in neuem Glanz“ hat vermutlich selten besser gepasst.

Seit dem Jahr 2002 prägen die Lichtbänke des Künstlers Stefan Sous das Bild der Jägerhofallee. Nach einer ersten Sanierung 2017 wegen Vandalismus wurden sie im August 2019 ein weiteres Mal demontiert. Die Gründe für die Reparatur waren erneut Vandalismus, aber auch Witterungsschäden. „In der Bezirksvertretung war man sich aber immer einig, dass die Lichtbänke so schnell wie möglich wieder an ihre alte Stelle zurückkommen sollen. Schließlich hatten sie sich als Wahrzeichen etabliert“, sagt die jetzige grüne Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke, die beim Abbau noch nicht im Amt war.

Kauf Die Lichtbänke wurden 2002 zur Ausstellung „hell-gruen, 30 Kunstprojekte im und um den Düsseldorfer Hofgarten“ entwickelt und installiert. Ursprünglich waren sie temporär geplant, sie gefielen jedoch der Bevölkerung so gut, dass sie wenige Jahre später von der Stadt gekauft wurden.

Helligkeit Sowohl die Helligkeit als auch die Dauer der Beleuchtung der Bänke ist so abgestimmt, dass sie sich nicht als zusätzliche Belastung für die im Hofgarten lebende Tierwelt auswirken. Zudem werden die Lichtbänke in der zweiten Nachthälfte abgeschaltet.

Um die Leuchtbänke künftig besser vor Schäden zu schützen und einen dauerhaften Betrieb zu gewährleisten – die erste Sanierung war schließlich nicht von Dauer –, arbeiteten der Künstler, die Netzgesellschaft und das Kulturamt im vergangenen Jahr an einem Sanierungskonzept. Eine verbesserte Materialbeschaffenheit und eine neue LED-Technologie musste für die Lichtbänke her.

Ansichtssache in Remscheid

Ansichtssache in Remscheid : Das Ende der ISG darf niemanden überraschen

CDU und FDP wünschen sich Pavillon-Umzug in den Hofgarten

Für Hochzeiten in Düsseldorf

Für Hochzeiten in Düsseldorf : CDU und FDP wünschen sich Pavillon-Umzug in den Hofgarten

In Düsseldorf-Pempelfort ausgegraben

In Düsseldorf-Pempelfort ausgegraben : Gestohlene Stolpersteine im Hofgarten gefunden

Vor rund einem Monat war es dann soweit, dass die Netzgesellschaft mit dem Wiederaufbau der Lichtbänke beginnen konnte. Nach einem erfolgreichen Test sind die Bänke nun wieder in Betrieb. „Endlich können die Lichtbänke an ihren traditionellen Standort im Hofgarten zurückkehren. Im Rahmen der Sanierung wurden die Lichtbänke nicht nur mit verbesserten Schutzrohren versehen, sondern auch mit energieeffizienter Technologie ausgestattet, sodass sie nun wieder im Hofgarten erstrahlen können“, sagt Düsseldorfs Kulturdezernent Hans-Georg Lohe. Manfred Abrahams, Vertriebsvorstand der Stadtwerke, ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass wir die beliebten Lichtbänke von Stefan Sous nun wieder auf der Jägerhofallee erleben können. Für mich ein echter Lichtblick in der dunklen Jahreszeit.“