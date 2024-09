Polizei ist „sensibilisiert“ Düsseldorfer Modemarke LFDY im Visier der „Mocro-Mafia“?

Das Düsseldorfer Geschäft der Modemarke an der Ackerstraße wird ab sofort nachts von Sicherheitsleuten geschützt, heißt es aus dem Kreis der Mitarbeiter. Das Geschäft in Amsterdam wird erst in zwei Wochen wieder aufmachen können, die Schäden in Köln sind noch nicht absehbar. In einem Instagram-Beitrag von LFDY hieß es am Mittwochnachmittag: „We are still in shock. It’s a crazy world we are living in. Stay safe.“