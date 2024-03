Frühjahrsempfang der Awo Düsseldorf „Es braucht Haltung und Gegenrede zum Antisemitismus“

Der Blick der Veranstaltung und der Reden ging in Richtung Israel, dem terroristischen Überfall der radikal-islamistischen Hamas, der israelischen Reaktion und den Auswirkungen auf Düsseldorf und Deutschland. „Am 7. Oktober 2023 sind an einem Tag so viele Juden getötet worden wie seit der Shoa nicht mehr. Angriffe auf unsere jüdischen Freunde sind Angriffe auf uns“, verdeutlichte Abels. „Die Awo steht in Düsseldorf und überall für Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.“ Gemeinsam stehe man gegen Hetze, Hass, Ausgrenzung, Fremden- und Demokratiefeindlichkeit.