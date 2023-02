Blockade am Graf-Adolf-Platz „Letzte Generation“ trainierte bereits in Düsseldorf

Düsseldorf · Die „Letzte Generation“ hatte erst am Samstag ein Training in der Landeshauptstadt organisiert. Was für die Aktivisten zur Vorbereitung zählt, wie wahrscheinlich eine Wiederholung ist und wie die Reaktionen darauf in Düsseldorf sind.

06.02.2023, 16:32 Uhr

Klimaaktivisten kleben sich in Düsseldorf auf Straße fest 15 Bilder Foto: Christoph Schroeter

Von Alexander Esch