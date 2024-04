Mini-Protest in Düsseldorf Letzte Generation blockiert brav eine Kö-Brücke

Düsseldorf · Anstatt sich festzukleben, haben sich die Aktivisten friedlich an der Kö versammelt – und konnten mithilfe Dutzender Polizisten eine Brücke für den Autoverkehr blockieren. So will die Letzte Generation ein neues Image bekommen.

13.04.2024 , 13:00 Uhr