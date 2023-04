Aktion in Düsseldorf „Letzte Generation“ hält Verkehr durch langsames Gehen auf

Dem Bündnis zufolge, das unter anderem durch das Ankleben auf Straßen bekannt wurde, sei das langsame Gehen eine neuartige Protestform und ein friedlicher Widerstand. Die Forderungen der Klima-Aktivisten richteten sich an die Oberbürgermeister, die sich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen sollen, so ein Sprecher der „Letzten Generation“. Übergeordnetes Ziel der Aktivisten sei es, in Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe zu beenden.