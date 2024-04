Brave Brücken-Blockade So lief der Kö-Protest der Letzten Generation in Düsseldorf

Aktivisten von „Letzte Generation“ haben am Samstagmittag ab 12 Uhr eine Brücke an der Königsallee in Düsseldorf für den Autoverkehr blockiert.

Lisa (27) aus Düsseldorf ist seit zwei Jahren Mitglied in der Gruppe. „Heute ist hier unser erster Protest ohne Festkleben“, sagte die Pharmazie-Doktorandin.