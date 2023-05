Kultur in Düsseldorf Züge, Bier und die Toten Hosen

„Ich verbinde Melancholie mit Humor“, beschreibt Rudis seine Werke. So auch in „Winterbergs letzte Reise“, aus dem er energisch und mit Witz vorlas. Rund 150 Zuhörer nahm er mit auf die Reise der beiden Charaktere in seinem Buch. Was Jaroslav Rudis mit Düsseldorf verbindet? „Gutes Alt und die Toten Hosen.“ Während es das Alt erst nach der Lesung geben sollte, wurde mit dem Bier Pilsner, das nach der böhmischen Stadt Pilsen benannt ist, während der Lesung ein wichtiger Übergang geschaffen: Sein Buch „Vom Ende des Punks in Helsinki“ widmete er seiner Düsseldorfer Lieblingsband, den Toten Hosen, die 1987 ein Konzert in Pilsen spielten, das auf ihn und viele seiner Bekannten damals einen großen Eindruck hinterlassen hatte.