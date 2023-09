Lesung in Düsseldor Hamm Das Wohnzimmer wird zur Literatur-Bühne

Der Gedankenfluss beginnt um fünf Uhr morgens. Am Neujahrstag sitzt der Erzähler in der Abgeschiedenheit einer einfachen Herberge in der norditalienischen Bergwelt. In diesem mönchisch-kargen Raum kann er sich ganz dem einen großen Gedanken hingeben: was eigentlich das Wesentliche im Leben sei. Die Frage treibt auch die Zuhörer beim Salon um. Wie sollte man angesichts der Verknappung von Ressourcen handeln? Verzicht gilt als das Gebot der Stunde, der Kampf gegen die Konsummühle ist angesagt. Für von Düffel geht es ums Verzichten, ohne zu verzichten. Moderne Askese müsse keine Qual sein, sondern könne durchaus Chance und Gewinn bedeuten. Es macht ihm sichtlich Freude, mit seinen Zuhörer zu diskutieren, nimmt ihre Einwände ernst, regt zu neuen Gedankengängen an und hat auch schon das nächste Projekt im Rahmen des Salonfestivals im Sinn: Ein Buch, das im Zusammenspiel mit seinen Lesern entsteht.