Illegale Entsorgung in Düsseldorf Lessingstraße wird zum Müllberg

Neben den Papiercontainern an der Lessingstraße liegt schon etwas länger ein alter Kühlschrank. Neu, so berichten Anwohner, muss der Fernseher sein, der gleich daneben von Unbekannten an der Straße entsorgt wurde. Trotz des illegal abgestellten Sperrmülls sagen die Oberbilker, dass sich die Lessingstraße derzeit in einem besseren optischen Zustand befindet, allerdings auch in keinem hinnehmbaren. Sie haben genug und fordern von der Stadt, dass sie für mehr Sauberkeit vor den Häusern sorgt. Der Verwaltung sind die Müllprobleme auch bekannt.