Schule in Düsseldorf Lessing-Gymnasium ist Tischtennis-Landesmeister

Das Team des Lessing-Gymnasiums hat bereits in der Vergangenheit mit den besten Mannschaften Deutschlands im Finale konkurriert und wurde mehrfacher Bundessieger. Mit einem erneuten Bundessieg könnte sich die Mannschaft für die anstehenden Schulweltmeisterschaften qualifizieren. Das Lessing-Team konnte bereits 2016 (in Israel) und 2018 (auf Malta) an den Weltmeisterschaften teilnehmen und gewann dabei in Israel sensationell den Titel.