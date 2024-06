Schulsport in Düsseldorf Lessing-Gymnasium gewinnt Schulmeisterschaft im Tischtennis

Der Triumph des Tischtennis-Teams trägt dazu bei, den Ruf der NRW-Schule als Zentrum für die Ausbildung sportlicher Talente zu festigen. Begabte Schüler werden mit Blick auf eine Karriere im Leistungssport an der Schule besonders gefördert. So wird ein dualer Werdegang zwischen schulischem und sportlichem Erfolg gewährleistet. Ziel ist es stets, vielen Schülern aus NRW Voraussetzungen zu bieten, um künftig Spitzenleistungen im Sport erbringen zu können. Dabei kann die schulische Laufbahn durch flankierende Maßnahmen unterstützt werden – wie etwa die Befreiung für Frühtrainingseinheiten in Vereinen und Verbänden oder für Wettkämpfe und Trainingslager, auch ein breites Sport-AG-Angebot sowie eine flexible Stundenplangestaltung gehören dazu.