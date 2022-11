Veranstaltungen für Bücherfans : Zuhören, mitfiebern und erzählen beim Düsseldorfer Lesefest

Düsseldorf Das Düsseldorfer Lesefest geht noch bis 21. November in seine inzwischen 14. Auflage. Auch diesmal lockt das Festival kleine und große Bücherfans an außergewöhnliche Orte in allen Teilen der Stadt.

Ob Theatermuseum, Schlossturm oder Kinosaal – das Düsseldorfer Lesefest hat zum 14. Mal wieder außergewöhnliche Orte für sein umfangreiches Programm gefunden. Bis zum 21. November lädt die Düsseldorfer Lesebande große und vor allem kleine Bücherfans ein, die spannende und vielfältige Welt der Wörter zu entdecken.

Das ausschließlich ehrenamtliche Team hat eine große Zahl Mitstreiter gefunden, die das für Besucher kostenlose Düsseldorfer Lesefest unterstützen. Darunter viele Unternehmen aus der Region, die wieder Bücherkisten für Kitas finanzieren.

Zum Auftakt am 14. November liest Bestseller-Autorin Brigitte Glaser in der Zentralbibliothek ab 18 Uhr aus ihren Romanen über die junge Bundesrepublik.

Die Düsseldorfer Lesebande ist mit ihrer Themenauswahl immer am Puls der Zeit und hat sich auch jetzt aktuelle Brennpunkte ausgesucht: am 17. November ist Aref Hajjaj ab 19 Uhr zu Gast im Zakk. Der in Palästina geborene Autor mit deutscher und schweizer Staatsbürgerschaft möchte mit dem Publikum über sein 2021 erschienenes Buch „Heimatlos mit drei Heimaten“ ins Gespräch kommen. Ebenfalls am 17. November bietet die Zentralbibliothek für Schüler ab Klasse 8 mit „Ihr wisst nicht, was Krieg ist“, eine Lesung mit Auszügen aus dem Tagebuch eines zwölfjährigen Mädchens aus der Ukraine und anschließendem Gespräch an.

Am 16. November, 15 bis 17 Uhr, rückt der Klimaschutz in den Fokus. Birte Lorenzen-Hermann, die mit ihrem Mann dem Profisegler Boris Herrmann das Schulungsprogramm „My Ocean Challenge“ ins Leben gerufen hat, nimmt Kinder ab Klasse 8 in der Zentralbibliothek mit auf eine Reise durch die maritime Welt, um mit ihnen über den Klimawandel zu diskutieren.

Zu den Programmhighlights zählt eine interaktive Lesung von Kinderbuchautor Martin Baltscheit im UCI-Kino am Hafen für Kids ab der 2. Klasse am 21. November, für die es noch wenige Karten gibt.

Schon Tradition haben „Die Spurensuche im Stadtmuseum“ am 16. November ab 11 Uhr und die Entdeckungstour zum „Geheimversteck Schlossturm“ im und um das Schifffahrtsmuseum am gleichen Tag ab 11.15 Uhr mit Autorin Susanne Püschel.

Für die große Abschlussveranstaltung lädt das Theatermuseum am 21. November ab 18.30 Uhr zur multimedialen Begegnung und Performance „Am Tisch – At the Table“ ein. Hierfür kann man sich noch Tickets sichern.