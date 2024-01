Zirkus in Düsseldorf Artistik-Duo fährt im „Hamsterrad“ zum neuen Weltrekord

Die Spannung war im voll besetzten Zelt des „Weihnachtscircus Düsseldorf“ deutlich zu spüren. Seit Mitte Dezember ziehen die Artisten ihr Publikum mit einer Zirkus-Varieté-Show in ihren Bann. An diesem Nachmittag jedoch kündigte Zirkusdirektor Thomas Merz eine Ausnahme für das laufende Programm an. Das aus Rumänien stammende Duo Costache, das seit Jahren erfolgreich in Zirkus-Manegen weltweit auftritt, stellte mit seiner „Perche“-Darbietung einen neuen Guinness-Rekord auf.