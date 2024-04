Psychologe Leon Windscheid kommt nach Düsseldorf „Wer Mensch sein will, muss fühlen“

Die Tour habe sich im Verlauf der Zeit verändert, kein Termin sei wie der andere gewesen. So sei die Show auch immer besser geworden: „Die Show ist am Ende am besten. In Köln im vergangenen Jahr war noch Generalprobe, die Leute in Düsseldorf werden die beste Show sehen, die ich auf dieser Tour machen konnte.“ Dabei wird er ausnahmsweise nicht alleine auftreten, sondern Unterstützung bekommen. Mehr als eine Anspielung auf seinen Podcast „Betreutes Fühlen“ verrät er bei dem Gespräch mit unserer Redaktion allerdings nicht.