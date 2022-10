Trikot hängt in Düsseldorfer Bar : Leon Niederberger stiftet ein „Kunstwerk“

Düsseldorf Ein Shirt des Eishockeyspielers Leon Niederberger ziert nun die Boston-Bar in der Düsseldorfer Altstadt. Eingerahmt und hinter Glas hängt das Trikot in dem Lokal von Walid El Sheikh.

Dass Walid El Sheikh ein großer Fan von Design und Kunst ist, hat er nicht zuletzt mit seinem Restaurant The Paradise Now im Hafen bewiesen. In der Boston-Bar in der Altstadt rüsten er und sein Kompagnon Andreas Apostolakis nun auf – mit Hilfe von Eishockey-Profi und Musiker Leon Niederberger. Der hat gerade eines seiner Trikots zur Verfügung gestellt und für die Sportsbar einrahmen lassen.

„Wir drei kennen uns schon länger, und Walid und Andreas wollten für ihr junges Publikum in der Bar gerne was Cooles an die Wand bringen, so kamen wir auf die Idee mit dem Shirt.“ Dieses trug Niederberger, als er noch für die DEG in Düsseldorf spielt, mittlerweile ist er beim Rivalen in Krefeld, lebt aber nach wie vor in seiner Heimatstadt Düsseldorf und ist ab und an auch gerne in der Altstadt unterwegs.