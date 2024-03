Landgericht Düsseldorf Maler soll Werke eines berühmten Malers gefälscht haben

Streit unter Künstlern ist in der Kunst-Stadt Düsseldorf wahrlich kein Kunststück. Aktuell zieht Leon Löwentraut gegen einen Maler-Kollegen, dem er Plagiate seiner Gemälde vorwirft, vor eine Zivilkammer des Landgerichts. Mindestens drei Motive aus dem Schaffen von Löwentraut soll der deutlich weniger bekannte Maler heimlich kopiert und dann in einem sozialen Netzwerk verbreitet haben. Dafür fordert Löwentraut jetzt 26.000 Euro plus Anwaltskosten.