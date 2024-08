Gericht in Düsseldorf entscheidet Maler muss Löwentraut 26.000 Euro bezahlen

Handgefertigte Kopien von Gemälden eines lebenden Malers kosten einen Imitator jetzt 26.000 Euro Schadenersatz. So hat am Mittwoch eine Zivilkammer des Düsseldorfer Landgerichts entschieden und dem Maler Leon Löwentraut diese Summe per Urteil zugesprochen. Erwartungsgemäß haben die Richter damit der Forderung von Löwentraut in vollem Umfang entsprochen. Das hatte sich schon zu Prozessbeginn im Juli abgezeichnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (Az: 12 O 156/24)