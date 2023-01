Im Düsseldorfer „Weltkunstzimmer“ Leise Töne mit großer Kunst beim Acoustic Festival

Noch bis Ende November stand die Austragung auf der Kippe. Der Ticketverkauf lief schleppend – 35 Euro pro Karte möchte sich in Zeiten von Inflation und Energiekrise nicht jeder leisten. Immerhin 450 waren es dann doch am Ende, von denen rund 100 an die „Kulturliste Düsseldorf“ zur Weitergabe an Menschen mit geringem Einkommen gingen. Daher kündigten die Veranstalter für die Sommer-Edition im Außenbereich des Weltkunstzimmers schon jetzt einen Kracher an. So steht mit „Eagle-Eye Cherry“ ein Headliner fest, dessen Hit „Save Tonight“ noch über einige Generationen hinweg bekannt sein dürfte.