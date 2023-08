Start-up aus Düsseldorf Wie Leihomis bei der Kinderbetreuung helfen

Es ist schon ein paar Wochen her, dass Walli den kleinen Niki das letzte Mal bei der Kita abgeholt hat. Doch als er um 15 Uhr aus der Kita rauskommt, merkt man davon nichts. „Hattest du nicht auch einen Rucksack dabei?“, fragt Walli ihn. Der Kleine flitzt noch mal kurz in die Kita, bevor die Reise der beiden losgeht. Den Rest des Nachmittags wird Niki bei Granny Walli verbringen, die so lange auf ihn aufpasst, bis seine Mutter ihn abholen kommt. Denn genau das ist die Idee des Start-ups „Granny Angels“: Berufstätige Eltern sollen bei der Kinderbetreuung entlastet werden, wenn sie beispielsweise noch arbeiten müssen, Arzttermine haben, Zweisamkeit genießen oder einem Hobby nachgehen wollen.