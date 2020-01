Forschung in Düsseldorf : Leidenschaft für Quallen

Verena Meis und Kathrin Dreckmann gründeten das Qualleninstitut als Stätte zwischen Wissenschaft, Medien und Kunst.

Die beiden waren nicht begeistert, fanden die Quallen aber sofort faszinierend und begannen zu recherchieren und sich näher mit diesen gallertartigen Meerestieren zu beschäftigen – und zwar aus ihrer persönlichen Forschungsperspektive.Quallen bestehen zu 98 Prozent aus Wasser. Sie haben keinen Kopf, kein Herz, keine Knochen und kein Gehirn. Sie sind queere, also von der Norm abweichende, Lebewesen. Sie können ihre Identität verändern, vom Polypen zur Qualle, und sich geschlechtlich und ungeschlechtlich fortpflanzen. Quallen sind außerdem sehr anpassungsfähig, sie sind wahre Überlebenskünstler, lassen sich mit der Strömung treiben und erobern so in Schwärmen die Weltmeere. „Wir haben dann schnell herausgefunden, dass sich nicht nur Meeresbiologen mit Quallen beschäftigen, sondern dass sie auch in der Literatur, in der Musik, in Filmen oder im Tanz vorkommen“, sagt Dreckmann. So habe es bereits im 18. und 19. Jahrhundert von Künstlern begleitete Reisen zur Erforschung von Meerestieren gegeben, ergänzt Meis. Die Künstler zeichneten oder malten die Tiere – auf diese Weise entstanden schon damals Bilder von Quallen.