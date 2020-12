Förderschüler in Düsseldorf : Zu wenige Pädagogen für Förderschulen

Düsseldorf Lehrermangel und kürzere Schultage sorgen bei Eltern und Heranwachsenden für Frust. Die Busse, mit denen die Schüler gebracht werden, müssen morgens zwei Runden fahren.

Fehlende Sonderpädagogen, verkürzte Präsenzzeiten der Schule und die Folgen der Corona-Krise setzen Förderschüler und ihre Familien unter Druck. „Wir fordern einen Runden Tisch auf Landesebene, weil es so nicht mehr weiter gehen kann. Unsere Kinder dürfen nicht durch den Rost fallen“, sagt Svenja Kruse-Glitza. Die Unterratherin ist Schulpflegschaftsvorsitzende an der Franz-Marc-Schule in Gerresheim. Ihre Tochter Franka besucht die Förderschule für geistige Entwicklung. Eines der Probleme: Franka und ihre Mitschüler werden seit einiger Zeit bereits um 14 statt um 15 Uhr abgeholt, sind dementsprechend eine Stunde früher zu Hause. „Vor allem Berufstätige stellt das vor Probleme“, sagt Kruse-Glitza. So habe eine Mutter eine 70 Jahre alte Nachbarin eingespannt, die nun parat stehe. Eine tragfähige Lösung sei das aber nicht.