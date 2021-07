Kritik der Lehrergewerkschaft an Düsseldorf : Schlechte Noten für Schule in der Pandemie

Düsseldorf Der Düsseldorfer Verband der Lehrergewerkschaft GEW kritisiert Stadt und Land. Was die Pädagogen besonders stört und warum Luftfilter dabei eine Rolle spielen.

Vor allem an den Förder- und Hauptschulen sei die digitale Ausstattung nicht ausreichend. Und an den Berufskollegs tauchten leistungsschwache Schüler ab, nur die Leistungsstarken blieben am Ball. „Die Kluft vergrößert sich“, meint Burkert. Bei den Defiziten gehe es unter anderem um festinstallierte Beamer, an bestimmte Softwareentwickler gekoppeltes TV sowie weitere Visualisierungsmöglichkeiten. Ohne eine solche Ausstattung in allen Klassen lasse sich auch der wieder angelaufene Präsenzunterricht nur unzureichend umsetzen.