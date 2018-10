Düsseldorf Lehrer schreibt über heimlichen Lehrplan

Düsseldorf Lehrer-Kolumne Bernd Kowol ist Lehrer an der Gesamtschule in Düsseldorf-Flingern.

Was hält die Bildungspolitik bereit? Wachsende Lehrpläne, die in gleicher oder kürzerer Zeit absolviert werden sollen. In der Lehrerausbildung steht immer noch die gut durchgetaktete Unterrichtsstunde im Fokus, bei der der Lehrer bereits weiß, was am Ende rauskommt. Und dies durch Klingelzeichen beschleunigt, mit nahezu 30 Schülern im Raum, in mehreren unterschiedlichen Fächern und oft mit mehr als hundert verschiedenen Schülern am Tag. Immer zu wenig Etat für mehr Arbeitsräume und Lehrer.