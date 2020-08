In der Altstadt : Lego-Store eröffnet in Düsseldorf mit seltener Minifiguren-Fabrik

Düsseldorf Jetzt hat auch Düsseldorf einen Lego-Store. Es ist die zwölfte Filiale des Spielzeugherstellers in Deutschland. Zur Eröffnung standen zahlreiche Fans vor der Tür Schlange.

Aus mehr als 260.000 Steinen besteht das Mosaik, von dem man in dem neuen Lego-Store an der Flinger Straße begrüßt wird. Das 200 Kilogramm schwere Kunstwerk zeigt Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt.

Das ist jedoch nicht die einzige Besonderheit des Ladens. So ist er mit 240 Quadratmetern der zweitgrößte in Deutschland. Und dort steht eine Minifiguren-Fabrik. Damit können neben der Düsseldorfer Filiale nur drei weitere Lego-Läden weltweit aufwarten: Orlando (Florida), Amsterdam und Berlin.

An der Maschine kann an einem Bildschirm der Oberkörper einer Lego-Figur individuell gestaltet werden. „Das sollte man in zehn bis 20 Minuten hinbekommen“, erklärt eine Mitarbeiterin. „Es können vorgegebene Grafiken genutzt werden, man kann seinen Namen darauf schreiben oder einfach etwas am Monitor malen.“ Der Druck dauere rund zehn Minuten. Frisur, Kopf, Beine und Zubehör können dann noch dazu gewählt werden.