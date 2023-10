Wohnungskonzern in Düsseldorf LEG Immobilien will Mieten „so stark wie möglich“ erhöhen

Dem Unternehmen dagegen geht es nicht so gut. Im ersten Halbjahr 2023 gab es einen Verlust von mehr als einer Milliarde Euro. Hauptgrund ist, dass der Immobilienbestand der LEG in Zeiten von steigenden Zinsen an Wert verloren hat. Der Konzern hat allein in Düsseldorf mehr als 6000 Wohnungen in 15 verschiedenen Stadtteilen. Dazu gehören ganze Siedlungen in südlichen Stadtteilen wie Garath, Hassels, Unterbach und Vennhausen.