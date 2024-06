Immobilienkonzern in Düsseldorf Verbraucherzentrale will Vermieter LEG wegen „fingierter TV-Verträge“ verklagen

Ein Schreiben des Immobilienkonzerns LEG, verschickt Mitte Januar, adressiert an Hunderttausende Mieter in Deutschland, sorgt jetzt für Aufregung. Der Mieterverein Düsseldorf wirft LEG vor, den Mietern „Verträge für die TV-Versorgung unterjubeln“ zu wollen. Die Verbraucherzentrale NRW will eine Unterlassungserklärung erwirken, notfalls auch vor Gericht. Von LEG dagegen heißt es: „Wir erfüllen lediglich unsere Verpflichtungen.“