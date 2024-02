Leerstand an Ackerstraße und Birkenstraße Flingerns Einkaufsstraßen verlieren an Charme

Die Eingangstür und das Schaufenster sind zugeklebt, auf dem großen Plakat grüßt der „Golden Rabbit“ und verkündet, dass er ab sofort nur noch online präsent ist. Was ist passiert? Vor sieben Jahren hat Petra Wenzel, die 15 Jahre lang gemeinsam mit Mann Werner Lippert das NRW-Forum geleitet hat, im Haus an der Ackerstraße 159 den bundesweit ersten Concept Store für Garten-Liebhaber mit Buddel-Ambitionen eröffnet. Seitdem hat sie dort von Bio-Saatgut-Tütchen über Rasenlüfter, Grabegabeln und Löwenzahnstecher, japanischen Scheren, Vasen, Nistkästen und Notwendiges für die Gartenapotheke alles aus der schönen grünen Welt für „Leute mit Geschmack und in Top-Qualität“ verkauft – stationär und parallel im Onlineshop – bis vor einigen Tagen: Seitdem ist das wunderschön gestaltete Ladenlokal mit Wänden, an denen das Grün förmlich von der Tapete wächst, geschlossen.