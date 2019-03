Stadtplanung: Politik stimmt für LED-Fassade am Ingenhoven-Tal

Düsseldorf Die 112 Meter lange Fassade soll entlang der Schadowstraße leuchten, täglich von 8 bis 23 Uhr. Sechs Stunden davon darf die Stadt sie nutzen, beispielsweise für die Zwecke der Kultur.

Am Ingenhoven-Tal soll eine 112 Meter lange LED-Fassade entlang der Schadowstraße angebracht werden. Dem hat der Planungsausschuss am Mittwoch mit einer klaren Mehrheit zugestimmt. Planungsdezernentin Cornelia Zuschke kündigte an, es werde ein Gutachten des Umweltsamtes zu allen relevanten Punkten geben, unter anderem zur möglichen Blendwirkung der Lichtquellen. Die LED-Fassade soll täglich 15 Stunden von 8 bis 23 Uhr leuchten, sechs Stunden stehen der Stadt für Zwecke der Kunst zur Verfügung. Mehrere Politiker forderten, dass es keine schnellen, flimmernden, sondern eher langsame Bilder geben soll. FDP-Politiker Manfred Neuenhaus kritisierte die Pläne und stimmte dagegen. „Wir werden nicht New York, nur weil wir eine Leiste in dieser Größe anbringen“, sagte er.