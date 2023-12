Infoabend am 24. Januar in Werstener Pfarrheim Helfende Hände für Lebensmittelausgabe gesucht

Bis 2017 organisierten die in Wersten lebenden Vinzentinerinnen für Jahrzehnte die Ausgabestelle, die seit jeher autark von der Düsseldorfer Tafel agiert. Als der Orden die Stadt verließ, sprang die katholische Seelsorgeeinheit ein. Doch auch dort ist es so, dass einige Ehrenamtler inzwischen in einem Alter sind, wo manches nicht mehr so einfach geht. Wobei dass der 81-jährigen Christel Schreiner nicht anzumerken ist, vielleicht auch, weil sie sich viel ehrenamtlich engagiert. Für den Weihnachtsbasar hat sie fleißig gehäkelt. Manchmal tut sie das aber auch für sich und fertigt sich einen Pullover in Farben, die dem Winterwetter trotzen. Warum sie es für wichtig hält, sich auch in der Lebensmittelausgabe zu engagieren? Als sie sechs Jahre alt war, floh ihre Familie aus der DDR nach Westdeutschland: „Auch wir waren damals Flüchtlinge.“ Rolf Juesten ist seit nunmehr 14 Jahren dabei, er unterstützte schon die Vinzentinnerinen.