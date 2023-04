Prozess in Düsseldorf Lebensgefährlicher Faustschlag bringt Kampfsportler vor Gericht

Ein einziger Faustschlag eines 22-Jährigen soll einen Kontrahenten (46) in Lebensgefahr gebracht haben. So heißt es in einer Anklage, die dem Amtsgericht jetzt vorliegt. Konkret wird dem Mann gefährliche Körperverletzung vorgeworfen – zumal er als aktiver Kampfsportler die Wirkung seiner Fäuste genau gekannt haben soll.