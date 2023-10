Fotos Lebensechter Elefant zieht vor Düsseldorfer Rathaus Blicke auf sich

Aus der Ferne war der Unterschied zwischen einem lebendigen afrikanischen Elefant und dem lebensecht gestaltete Modell, das am Freitagvormittag vor dem Rathaus stand, kam zu erkennen. Die Elefantendame Ayana ist das Highlight der Inszenierung von „AIDA – Das Arena Opern Spektakel“, das am 10. Februar auf seiner Tour in den PSD Bank Dome kommt.