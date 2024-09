Veranstaltung in Düsseldorf Lauter Protest gegen Auftritt von AfD-Politiker Maximilian Krah

Mehrere Hundert Personen haben am Montagabend gegen eine AfD-Veranstaltung in Düsseldorf protestiert. Vor Beginn der Podiumsdiskussion mit AfD-Politiker Maximilian Krah versammelten sich schätzungsweise 300 bis 400 Demonstranten vor dem Bürgerhaus in Bilk. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) hatte vorab dazu aufgerufen, sich um 18 Uhr, eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung, zu versammeln und gegen den Auftritt des umstrittenen AfD-Europaabgeordneten zu protestieren.