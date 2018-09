Düsseldorf: Lastwagen verliert flüssigen Teer auf A 59

Düsseldorf Bei einem Unfall auf der Autobahn 59 bei Düsseldorf hat ein Lastwagen die Leitplanke durchbrochen, flüssiger Teer ergoss sich auf die Fahrbahn. Die Reinigung ist aufwändig.

Die Autobahn sei nicht gesperrt, der Verkehr werde in beide Richtungen jeweils einspurig über den Standstreifen geleitet, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Donnerstag. Der Teer, der begonnen habe auszuhärten, müsse nun von der Fahrbahn entfernt werden. Dies könne einige Zeit in Anspruch nehmen.