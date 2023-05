Ausstellung von Lars Eidinger in Düsseldorf Den Blicks fürs Detail schärfen

Am liebsten fotografiert Lars Eidinger mit dem Smartphone. „Das geht schneller, ist unmittelbarer und ich habe es immer dabei“, sagt der Schauspieler, der jetzt eine Auswahl seiner Schwarz-Weiß-Fotografien in der Leica-Galerie an der Kö zeigt. Die hat er allerdings mit einer richtigen Kamera, einer Leica M11, gemacht. Klassisch, mit dem Blick durch den Sucher, hat der 47-jährige innerhalb von drei Monaten, bei seinen Streifzügen durch Berlin, Frankfurt, Cannes oder Budapest Alltagssituationen eingefangen. Ein Obdachloser, der im Pappkarton schläft und mit seiner Umgebung zu verschmelzen scheint, die durch eine Folie erzeugte Illusion eines im Wasser stehenden Geldautomaten oder ein Mann mit weißer Taube auf der Schulter. Es sind diese kleinen Details, die Eidinger interessieren und die er durch die Schwarz-Weiß-Fotografie noch deutlicher hervortreten lässt, weil man sie schnell mal übersieht.