Düsseldorf: Langes Warten auf Baugenehmigung

Düsseldorf Projektentwickler und Investoren beklagen lange Wartezeiten beim Bauaufsichtsamt. Verfahren dauern ein Jahr.

Die Ampel-Parteien und Oberbürgermeister Thomas Geisel haben sich eine Ausweitung des Wohnungsbaus in Düsseldorf auf die Fahnen geschrieben. Doch ausgerechnet an der Verwaltung hapert es, zumindest wenn man Projektentwickler fragt.

In einem anonymen Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, haben sich Planer, Investoren und Projektentwickler aus Düsseldorf an den Oberbürgermeister gewandt. Darin heißt es: „Die Anträge werden extrem langsam bearbeitet, die Mitarbeiter (des Bauaufsichtsamtes; Anm. d. Red) suchen augenscheinlich nach marginalen Fehlern in den Anträgen, um den Bearbeitungszeitraum auf Seiten des Amtes verlängern zu können und sich aus ihrer Verantwortung zu stehlen“. Desweiteren seien „die Sachbearbeiter nicht mehr gewillt, Bauherren, Investoren und Planer bei der Erlangung von Baugenehmigungen fachlich mit Rat und Tat zu unterstützen, sondern vermitteln den Eindruck das Bauen in Düsseldorf verhindern zu wollen. Kaum ein Berater sei erreichbar, selbst einfachste Anfragen würden wenn überhaupt erst nach Wochen beantwortet. Die Stadtbezirke 2 und 3 seien, was Personal angeht, „katastrophal besetzt. Der Habitus einiger Sacharbeiter sei alles andere als kundenorientiert. Einen Erklärungsversuch liefern die Briefautoren gleich mit: „Es ist uns natürlich bekannt, dass die Personalsuche gegenwärtig aufgrund der Beschäftigungsquote am Arbeitsmarkt schwierig ist, die hoch qualifizierten und flexiblen Arbeitskräfte ziehen die freie Wirtschaft vor, für die Kommunen bleiben die mittelqualifizierten und mittelmotivierten Mitarbeiter übrig.