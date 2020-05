Zusammenstoß an der A59 : 23-Järiger bei Unfall in Langenfeld schwer verletzt

Der Langenfelder wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa

Düsseldorf Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Abend an der Autobanauffahrt zur A59 in Düsseldorf Langenfeld. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

In Langenfeld wurde gegen 20.15 Uhr ein 23-Jähriger Autofahrer bei einem Unfall an der Autobahnausfahrt zur Berghausener Straße/Karl-Benz-Straße schwer verletzt. Der Polizei Mettmann zufolge war ein 40-jähriger Düsseldorfer mit seinem Auto auf der Berghausener Straße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Als er in den Kreuzungsbereich zur Karl-Benz-Straße einfuhr, kollidierte er mit dem Wagen des 23-jährigen Langenfelders, der von der A59 kam. Weshalb die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, ist bislang noch unklar.

Der 40-Jährige und sein Kleinkind, das auf einem Kindesitz im Wagen saß, blieben unverletzt. Der 23-jährige Langenfelder musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

(juju)