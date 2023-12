Einsatz in Düsseldorf Lange Staus nach Unfall auf der Rheinkniebrücke

Ebenfalls zu anhaltenden Staus führte in unmittelbarer Nähe der Abreiseverkehr mit zahlreichen Bussen nach der Demonstration zum Landtag. Rund 15.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes waren bereits am Vormittag mit einer Großdemonstration durch die Straßen der Landeshauptstadt in Richtung Rhein gezogen. Polizeikräfte regelten am Nachmittag auf den Kreuzungen im Umkreis sowie den Zufahrten zum Rheinufertunnel den Verkehr. Auch dort staute es sich, wie etwa auf dem Fürstenwall.