Verkehr in Düsseldorf Rückstau bis zum Rotthäuser Weg

Die B7 ist ja bekannt für lange Staus in der Rushhour. Seit an der Ecke Gräulinger Straße/Bergische Landstraße aber vor rund zwei Jahren mit dem Bau eines neuen Regenklär- und Regenrückhaltebeckens begonnen wurde, hat sich die Situation weiter zugespitzt – zumal sich die Arbeiten hinausgezögert haben. Aufgrund von „unvorhersehbaren Erschwernissen“, engen Platzverhältnissen sowie Lieferengpässen von verschiedenen Baumaterialien und Komponenten habe die Baumaßnahme nicht wie geplant abgeschlossen werden können – hieß es Anfang 2022 von Seiten der Stadt, die jedoch in Aussicht stellte, dass Ende des Jahres alles vorbei sei. Aber die Baustelle ist immer noch nicht weg, im Gegenteil: Seit kurzem ist an der Kreuzung stadteinwärts nur noch eine Spur freigegeben.