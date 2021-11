Düsseldorf erweitert Impfkampagne : Lange Schlangen am Impfzentrum 2.0

Die Schlange am Impfzentrum 2.0 reichte schon vor der Öffnung durch die Heinz-Schmöle-Straße bis zur Eisenstraße. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Schon um 8 Uhr standen die ersten Menschen an, um sich im neuen Impfzentrum immunisieren zu lassen. Zwölf Impfstraßen stehen zur Verfügung – und es gibt schon Erweiterungspläne.

Hinter dem Düsseldorfer Hauptbahnhof hat an diesem Montag das Impfzentrum 2.0 seinen Betrieb aufgenommen. Schon zwei Stunden vor dem Start bildete sich eine lange Schlange. Sie reichte vom Bertha-von-Suttner-Platz durch die komplette Heinz-Schmöle-Straße bis zur Eisenstraße und war mehrere hundert Meter lang. Wenn der Andrang sich dauerhaft als sehr groß erweist, soll das Angebot erweitert werden.

Im Impfzentrum 2.0, das in den Räumen der alten Zentralbücherei am Bertha-von-Suttner-Platz eingerichtet wurde, stehen zwölf Impfstraßen zur Verfügung, 1800 Impfungen können pro Tag durchgeführt werden. Das ist fast so viel wie in der Arena, dort waren es 2400. Donnerstags ist von 8 bis 22 Uhr geöffnet, an den übrigen Tagen (außer Sonntag) von 10 bis 18 Uhr. 60 bis 80 Menschen arbeiten im Impfzentrum 2.0.

Jeder ab zwölf Jahren kann dort geimpft werden, die Auffrischungsimpfung ist ab 18 Jahren möglich. Es werden die Impfstoffe Biontech, Moderna und Johnson & Johnson angeboten. Das letztgenannte Vakzin ist laut Thomas Tremmel von der Feuerwehr, der das Impfzentrum leitet, auf Wunsch und nach Rücksprache mit einem Arzt nach vier Wochen mit einer Booster-Impfung kombinierbar. Es ist auch Astrazeneca im Vorrat, aber fieser Impfstoff wird von den Bürgern nicht mehr nachgefragt.

Oberbürgermeister Stephan Keller machte sich am Montagmorgen ein Bild vom neuen Angebot und dankte der Feuerwehr und der Stadttochter D.Live, die das meiste Personal stellt, sowie dem Krisenstab unter Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. „Während Bund und Länder in der vorigen Woche darüber gesprochen haben, für das Impfen zu werben und neue Strukturen zu schaffen, haben wir gehandelt.“ Laut Hintzsche ging alles jetzt nur so schnell, weil die Stadt nach der Schließung des Impfzentrums durch Bund und Land ihre eigenen – freiwilligen – Angebote aufrecht erhalten hat und diese nun hochfahren konnte.

Keller dankte auch der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Düsseldorf, die die Mediziner für das Impfen anspricht. Zwölf Ärztinnen und Ärzte sind immer vor Ort, dahinter stehen laut dem Vorsitzenden Andre Schumacher, der als niedergelassener Arzt ebenfalls impft, hunderte weitere Ärzte, die bei der Kampagne mitmachen können. Im Impfzentrum 2.0 wird ab sofort auch samstags geimpft, aber mit der KV sind auch Booster-Samstage in der Diskussion, bei der sich Stadt und Praxen ergänzen.

Am Bertha-von-Suttner-Platz wurde auch in den letzten Wochen geimpft, aber in viel kleinerem Umfang. Dies fand im Atrium statt, wo man jetzt kostenlose Schnelltests machen kann. Die untere Ebene des früheren Zentralbücherei ist dagegen nun das Impfzentrum. Am Eingang wird bei den Besuchern die Temperatur gemessen, hier erhalten sie auch das Formular, das auszufüllen ist.

Dann geht es zu den zwölf Anmeldecountern, wo die Menschen registriert werden; hier werden die Daten erasst, die auch für die Weitergabe an das Robert-Koch-Institut wichtig sind. Überall stehen zusätzliche Belüftungsanlagen, die Apotheke, wo der Impfstoff in Spritzen aufgezogen wird, ist sogar extra gut belüftet und quasi ein Reinraum.

In sechs Kabinen befinden sich je zwei Impfplätze. Jede der zwölf Impfstraßen bewältigt am Tag 150 Impfungen. „Wir können, wenn es nötig ist, auf 16 Impfstraßen erweitern“, sagt Tremmel. Nach der Impfung geht es zu einem Ruhebereich, wo sich auch die Schalter für den digitalen Impfnachweis befinden.