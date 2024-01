Proteste der Landwirte in Düsseldorf „Viele standen klatschend am Straßenrand“

Das Zugticket für die Fahrt nach Berlin hat Daniel Dribusch schon gebucht. Um 4.30 Uhr reist der Landwirt aus Hubbelrath am Montag in die Hauptstadt. An diesem Tag wird dort mit einer Großdemonstration die Aktionswoche des Deutschen Bauernverbandes enden. Zuletzt haben Landwirte in ganz Deutschland gegen die Pläne der Bundesregierung demonstriert – auch in Düsseldorf. Nach wie vor will die Ampelkoalition Steuervergünstigungen beim Agrar-Diesel schrittweise abschaffen. Wir haben mit Michael Brücker aus Kalkum und Daniel Dribusch aus Hubbelrath über die aktuelle Lage gesprochen.